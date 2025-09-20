İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 2 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    • 20 sentyabr, 2025
    • 15:47
    Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 2 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 2 milyon 721,1 min sərnişin daşınıb.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 64,4 min sərnişin və yaxud 2,4 % çoxdur.

    8 ay ərzində hava yolu ilə daşımaların 99,9 % dövlət, 0,1 % isə özəl müəssisələrə məxsus nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilib.

    Hesabat dövründə bu nəqliyyat növü ilə yükdaşıma 5 % və yaxud 13,6 min ton azalaraq 256,6 min ton olub.

    2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 158 milyon ton olub. Yüklərin 0,2 %-i hava yolu ilə daşınıb.

    sərnişin daşıma hava nəqliyyat
    Пассажирские перевозки воздушным транспортом в Азербайджане выросли более чем на 2%

