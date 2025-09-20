Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə sərnişin daşımaları 2 %-dən çox artıb
İnfrastruktur
- 20 sentyabr, 2025
- 15:47
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 2 milyon 721,1 min sərnişin daşınıb.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 64,4 min sərnişin və yaxud 2,4 % çoxdur.
8 ay ərzində hava yolu ilə daşımaların 99,9 % dövlət, 0,1 % isə özəl müəssisələrə məxsus nəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilib.
Hesabat dövründə bu nəqliyyat növü ilə yükdaşıma 5 % və yaxud 13,6 min ton azalaraq 256,6 min ton olub.
2025-ci ildə nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektlərinin daşıdığı yüklərin həcmi 158 milyon ton olub. Yüklərin 0,2 %-i hava yolu ilə daşınıb.
Son xəbərlər
16:24
Foto
Ruanda Prezidenti "ASAN xidmət" mərkəzində olubDaxili siyasət
16:22
Azərbaycan paracüdoçusu Avropa çempionu olub - YENİLƏNİBFərdi
16:22
"Formula 1": Bakıdakı sıralama turunda növbəti qəza baş verib - YENİLƏNİBDigər
16:18
Foto
Keniya ilə Azərbaycan Prokurorluğu arasında əməkdaşlığın genişlənməsi müzakirə edilibDaxili siyasət
16:14
İsrail Ordusu son sutka ərzində HƏMAS-ın təxminən 100 hədəfinə zərbə endiribDigər ölkələr
16:13
Gürcüstan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfəyə yaxın artırıbMaliyyə
16:07
Rusiya XİN: İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə layihəsi yalnız gərginliyi artırırDigər ölkələr
16:00
Foto
"Formula 1": Azərbaycan Qran-prisində sıralama turu başlayıbFormula 1
15:56
Foto