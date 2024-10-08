Пассажиропоток в аэропорту Баку увеличился на 33%

В первые 9 месяцев 2024 года аэропорт обслужил 5,725 млн пассажиров, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (4,305 млн пассажиров).

В первые 9 месяцев 2024 года аэропорт обслужил 5,725 млн пассажиров, что на 33% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (4,305 млн пассажиров).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Гейдар Алиев.

За этот период из Международного аэропорта Гейдар Алиев было выполнено в общей сложности 45 205 рейсов по более чем 80 направлениям 40 авиакомпаниями, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Расширенная маршрутная сеть предоставила пассажирам больше возможностей для путешествий, улучшив их общий опыт.

52% пассажиров международных рейсов или 2,680 млн человек воспользовались услугами иностранных авиакомпаний. Среди самых популярных международных направлений лидируют Стамбул, Москва, Тбилиси, Дубай, Абу-Даби и Дели. По этим направлениям было перевезено более 2,539 млн пассажиров.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана также добился значительных успехов, укрепляя свои позиции на международной арене в первые 9 месяцев 2024 года. Общий пассажиропоток AZAL вырос на 41%, превысив 3,054 млн пассажиров, из которых 2,467 млн перевезены по международным маршрутам.

Маршрут в Нахчыван демонстрировал стабильный спрос на фоне увеличения частоты рейсов. В первые 9 месяцев 2024 года пассажиропоток по этому направлению вырос на всего 6%, достигнув 567 тыс. человек. Число рейсов за этот период увеличилось на 28% - до 2651. В направлении Баку-Нахчыван в среднем совершается 12 рейсов в день.

Отметим, что Международный аэропорт Гейдар Алиев продолжает внедрять инновационные решения, делая приоритетом безопасность, комфорт и качество обслуживания пассажиров. Расширяя сотрудничество с международными партнерами, аэропорт стремится предложить новые направления и более широкие возможности для путешествий.