    Паром "Академик Гасан Алиев" возвращен в эксплуатацию после капремонта

    Инфраструктура
    • 21 января, 2026
    • 15:17
    Паром Академик Гасан Алиев возвращен в эксплуатацию после капремонта

    Эксплуатируемый Азербайджанским каспийским морским пароходством (ASCO) паром "Академик Гасан Алиев" прошел капитальный ремонт.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы были выполнены на Зыгском судоремонтно-строительном заводе в сжатые сроки и с высоким качеством.

    В ходе ремонта были очищены и окрашены подводная и надводная части корпуса парома, нижняя и верхняя вагонные палубы, главная палуба, машинное отделение и надстройка. Проведен ремонт движительных механизмов, включая гребные валы, которые были приведены в исправное рабочее состояние, выполнены трубопроводные работы на палубах и в машинном отделении. Также на пароме обслужены системы радионавигации, электрооборудования и автоматики.

    Кроме того, жилые и служебные помещения парома отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

    После успешного прохождения морских испытаний паром вновь привлечен к грузоперевозкам по Среднему коридору. В рамках этого первый рейс был выполнен по маршруту Туркменбаши - Бакинский порт.

    Длина парома составляет 154,5 метра, ширина - 18,3 метра. При дедвейте 2 425 тонн паром способен одновременно перевозить 32 грузовых автомобиля и 28 железнодорожных вагонов.

    ASCO-nun "Akademik Həsən Əliyev" gəmi-bərəsi əsaslı təmir edilib

