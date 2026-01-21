İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ASCO-nun "Akademik Həsən Əliyev" gəmi-bərəsi əsaslı təmir edilib

    İnfrastruktur
    • 21 yanvar, 2026
    • 14:42
    ASCO-nun Akademik Həsən Əliyev gəmi-bərəsi əsaslı təmir edilib

    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) "Akademik Həsən Əliyev" gəmi-bərəsi əsaslı təmir edilib.

    "Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, "Zığ" Gəmi Təmiri və Tikintisi Zavodunda aparılan təmir işləri qısa müddətdə və yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib.

    Təmir müddətində gəmi-bərənin sualtı və suüstü hissəsi, aşağı və yuxarı vaqon göyərtəsi, baş göyərtəsi, maşın şöbəsi və üst qurumu təmizlənərək rənglənib. Sükan və köməkçi qurğusu, hərəkət mexanizmləri təmir olunub, avar valları saz hala gətirilib, göyərtədə və maşın şöbəsində boru işləri yerinə yetirilib. Gəmi üzrə elektrik quraşdırma və avtomatika işləri görülüb.

    Gəmidə rabitə və elektroradionaviqasiya sahəsinə aid müasir, yeni 1 dəst girokompas "Standard-22 NX", hava məlumatlarının qəbuledicisi "Navtex NX700" tipli avadanlıqlar quraşdırılıb, bərə 6 ədəd VHF tipli əl radiostansiyası ilə təchiz edilib.

    Həmçinin gəminin GPS və komanda yayım qurğularında əsaslı təmir işləri aparılıb və tam işlək vəziyyətdə gəmi heyətinə təhvil verilib.

    Bundan başqa, gəmi-bərənin yaşayış və xidməti otaqları müasir tələblər səviyyəsində təmir olunub.

    Dəniz-sınaq yoxlamasından uğurla çıxan gəmi-bərə yenidən Orta Dəhliz üzrə yükdaşımalara cəlb edilib. Bu çərçivədə gəminin ilk səfəri Türkmənbaşı-Bakı limanı istiqamətində baş tutub.

    Gəminin uzunluğu 154,5, eni 18,3 metrdir. Tam yükgötürmə qabiliyyəti 2425 ton olan gəmi-bərəyə eyni vaxtda 32 TIR və 28 dəmiryol vaqonu yükləmək mümkündür.

    “Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi” QSC “Akademik Həsən Əliyev” gəmi-bərəsi ASCO

    Son xəbərlər

    15:05

    Azərbaycanda şaxtavurmaya görə 1 milyon manata yaxın zərər ödənişləri edilib

    ASK
    15:02

    SOCAR rəsmisi: "Digital Lighthouse Award" mükafatı sistematik rəqəmsal transformasiyanın göstəricisidir"

    Energetika
    15:01

    Misir Sülh Şurasına daxil olmaqla bağlı dəvəti qəbul edib

    Digər ölkələr
    15:01

    Azərbaycan taekvondoçuları Şəkidə təlim-məşq toplanışına başlayıblar

    Fərdi
    15:00

    BMTM Karnegi Fondunun anti-Azərbaycan narrativləri təşviq edən məqaləsinə cavab verib

    Xarici siyasət
    14:50

    Davosda İlham Əliyevin sülh mesajları – Azərbaycan dünya siyasətinin mərkəzində - ŞƏRH

    Analitika
    14:49

    Kutay Durna: "SOCAR Karbamid" daxili tələbatı 100 % qarşılayır"

    Energetika
    14:49

    İsveç Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edib

    Digər ölkələr
    14:46

    Fələstin və Rusiya prezidentləri Moskvada görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti