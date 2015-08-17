Парк воздушных судов Silk Way West пополнился новым самолетом Boeing 747-8 Freighter

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Парк воздушных судов азербайджанского перевозчика Silk Way West пополнился новым самолетом Boeing 747-8 Freighter, который прибыл в понедельник в Баку. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Silk Way West.

Тем самым число самолетов Boeing 747-8 Freighter на балансе Silk Way West увеличилось до трех.

Помимо 747-8 Freighter, авиакомпания эксплуатирует три самолета Boeing 747-400 Freighter.

Согласно контракту с корпорацией Boeing, Silk Way West приобретет еще два Boeing 747-8 Freighter, прибытие которых ожидается в первой половине 2016 года.

С приобретением новых Boeing 747-8 Freighter Silk Way West рассчитывает значительно расширить свой бизнес в области грузовых авиаперевозок. Новый самолет Boeing 747-8 Freighter будет выполнять рейсы в Сингапур и Комацу (Япония).

В сравнении с аналогичными моделями у 747-8 Freighter нет конкурентов - он обеспечивает грузовым авиаперевозчикам самый низкий уровень эксплуатационных расходов и максимальную экономичность в классе больших грузовых самолетов, а также улучшенные экологические показатели.

Silk Way West - один из крупнейших грузоперевозчиков в регионе, который выполняет чартерные и регулярные рейсы по всему миру, в том числе в Европе, на Ближнем Востоке и в Восточной Азии. В прошлом году авиакомпания Silk Way West получила от Федеральной авиационной администрации (FAA) допуск на полеты в США.