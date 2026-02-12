Парк "Шуша" в Болгарии будет расположен на территории в 2 гектара

Парк "Шуша", создание которого предусмотрено в болгарском городе Велико-Тырново, займет территорию около 2 гектаров.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, проект обсуждался в ходе встречи председателя комитета Анара Гулиева с мэром Велико-Тырново Даниелом Пановым.

Во встрече также принял участие специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере градостроительства, сохранения исторической среды и развития современных общественных пространств.

После встречи Анар Гулиев ознакомился с территорией будущего парка. Концепция проекта разработана институтом "Азермемарлайихе", а детальное проектирование выполнено болгарской компанией DAD Studio LTD.

Парк площадью 1,8 гектара будет расположен в центральной части города и станет современным общественным пространством с пешеходными зонами, зонами отдыха, искусственным водоемом и музыкальным фонтаном. На территории планируется установка памятника Низами Гянджеви, инсталляции "Шуша" и использование в оформлении символа харыбюльбюль.