Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Парк "Шуша" в Болгарии будет расположен на территории в 2 гектара

    Инфраструктура
    • 12 февраля, 2026
    • 17:44
    Парк Шуша в Болгарии будет расположен на территории в 2 гектара

    Парк "Шуша", создание которого предусмотрено в болгарском городе Велико-Тырново, займет территорию около 2 гектаров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана, проект обсуждался в ходе встречи председателя комитета Анара Гулиева с мэром Велико-Тырново Даниелом Пановым.

    Во встрече также принял участие специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере градостроительства, сохранения исторической среды и развития современных общественных пространств.

    После встречи Анар Гулиев ознакомился с территорией будущего парка. Концепция проекта разработана институтом "Азермемарлайихе", а детальное проектирование выполнено болгарской компанией DAD Studio LTD.

    Парк площадью 1,8 гектара будет расположен в центральной части города и станет современным общественным пространством с пешеходными зонами, зонами отдыха, искусственным водоемом и музыкальным фонтаном. На территории планируется установка памятника Низами Гянджеви, инсталляции "Шуша" и использование в оформлении символа харыбюльбюль.

    Анар Гулиев Даниел Панов Велико-Тырново парк Шуша
    Фото
    Bolqarıstanda salınacaq "Şuşa Parkı" iki hektara yaxın ərazini əhatə edəcək
    Ты - Король

    Последние новости

    17:56

    Движение автомобилей на улице Лейлы Мамедбековой в Баку будет полностью ограничено

    Инфраструктура
    17:55

    Цены на какао-бобы упали ниже $3 700 за тонну впервые с 2023 года

    Финансы
    17:49

    Бельгийская полиция провела обыски в офисах ЕК в Брюсселе

    Другие страны
    17:44
    Фото

    Парк "Шуша" в Болгарии будет расположен на территории в 2 гектара

    Инфраструктура
    17:43

    В Казахстане пройдет 51-й Конгресс УЕФА

    Футбол
    17:40

    Оверчук: РФ восстановит ж/д-участки в Армении с выходом на Азербайджан и Турцию

    В регионе
    17:37

    Северная Македония и Азербайджан определили приоритеты цифрового сотрудничества

    ИКТ
    17:32

    Эльхан Полухов: Азербайджан готов делиться опытом проведения международных форумов

    Внешняя политика
    17:25
    Фото

    Азербайджан и Туркменистан расширяют сотрудничество в сфере коневодства

    Внешняя политика
    Лента новостей