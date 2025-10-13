Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Оверчук: Москва, Баку и Тегеран выстраивают логистику до Персидского залива

    Инфраструктура
    • 13 октября, 2025
    • 12:51
    Оверчук: Москва, Баку и Тегеран выстраивают логистику до Персидского залива

    Россия, Азербайджан и Иран активизируют работу по формированию общего товарного рынка с безбарьерной логистикой от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на трехсторонней встрече между Азербайджаном, Ираном и Россией, посвященной вопросам сотрудничества в области транспорта, энергетики и таможни.

    "У нас впереди много интересной работы, направленной на формирование общего товарного рынка с безбарьерной логистикой и гармонизированными правилами и стандартами. Крепкие и динамично развивающиеся отношения России и Азербайджана, России и Ирана, Ирана и Азербайджана обуславливают активизацию скоординированных действий по развитию транспортной связанности в регионе и обеспечению бесшовной логистики от Баренцева и Балтийского морей до Персидского залива", - отметил он.

    По его словам, таким образом создаются наилучшие конкурентные условия для товаропроизводителей, экспортеров и импортеров трех стран.

    Overchuk: Moscow, Baku, and Tehran develop logistics to Persian Gulf

