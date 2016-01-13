​Отложен авиарейс Баку-Стамбул

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Авиакомпания Turk Hava Yollari (THY) отложила назначенный на сегодня в 14:35 регулярный рейс Баку-Стамбул. Как сообщили Report в бакинском офисе THY, рейс TK333 отложен из-за ожидаемого в Стамбуле сильного ветра: "Компания вынуждена отменить полет в этом направлении из-за прогнозируемого в районе стамбульского аэропорта Ататюрк юго-западного ветра ураганной силы. Прибытие самолета B737-400 из Баку в Стамбул ожидалось в 17:50. Однако в связи с погодными условиями мы отложили запланированный рейс".

В компании сообщили, что пассажирам указанного рейса пока не предложен альтернативный вариант.

Компания ежедневно выполняет 5 полетов по указанному маршруту из Баку (4 - в аэропорт Ататюрка, 1 - в Сабиху Гёкчен). Стоимость билетов в один конец начинается от 256 манатов, в обоих направлениях - от 307 манатов.

В ЗАО "Азербайджанские авиалинии" Report сообщили, что компания не отменила рейсы в этом направлении: "Все запланированные на сегодня рейсы выполняются по графику. Серьезных проблем нет".

AZAL осуществляет рейсы по маршруту Баку-Стамбул ежедневно (5 рейсов в день).