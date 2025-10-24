ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации

Рабочая группа Организации тюркских государств (ОТГ) по промышленности, науке, технологиям и инновациям предлагает создание Общетюркской патентной организации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров в рамках 2-го Совещания министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ в Баку.

Он отметил, что интеллектуальная собственность играет ключевую роль в развитии науки, инноваций и промышленности, поэтому укрепление сотрудничества в этой сфере имеет большое значение. По его словам, инициатива по сотрудничеству тюркских государств в области метрологии, предложенная на саммите ОТГ в Астане в ноябре 2023 года, так же важна для развития науки и технологий, и станет шагом к усилению научного потенциала и экономической интеграции.

Министр добавил, что в последние годы сотрудничество в рамках ОТГ активно развивается, что говорит о росте доверия между странами.