İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    TDT Ümumtürk Patent Təşkilatının yaradılmasını təklif edib

    İKT
    • 24 oktyabr, 2025
    • 12:08
    TDT Ümumtürk Patent Təşkilatının yaradılmasını təklif edib
    Mikayıl Cabbarov

    Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya üzrə İşçi qrupu tərəfindən Ümumtürk Patent Təşkilatının yaradılması təklif edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Bakıda İqtisadiyyat Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən TDT-nin Sənaye, Elm, Texnologiya və İnnovasiya Nazirlərinin 2-ci Toplantısında deyib.

    Onun sözlərinə görə, əqli mülkiyyətin innovasiya, elm və sənayenin inkişafının təməlində dayandığını nəzərə alaraq, bu sahədə qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi strateji və əməli əhəmiyyət daşıyır: "Eyni zamanda, 2023-cü ilin noyabr ayında TDT-nin Astanada keçirilmiş X Sammiti çərçivəsində irəli sürülmüş Türk Dövlətləri Metrologiya Təşkilatının yaradılması təşəbbüsü elm və texnologiyanın inkişafı baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu qurumun təsis olunması, ümumi iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşməsi, elmi tədqiqat və innovasiya potensialının gücləndirilməsi baxımından mühüm addımdır".

    Nazir qeyd edib ki, son illər ərzində TDT çərçivəsində çoxtərəfli münasibətlər yüksələn xətlə inkişaf edir: "Bu da ölkələrimizin bir-birinə olan etimadının və əməkdaşlığının getdikcə möhkəmləndiyini göstərir".

    Türk Dövlətləri Təşkilatı Ümümtürk Patent Təşkilatı İqtisadiyyat Nazirliyi Mikayıl Cabbarov
    ОТГ предложила создание Общетюркской патентной организации
    OTS proposes establishment of Common Turkic Patent Organization

    Son xəbərlər

    15:06

    "Çelsi"nin hücumçusu məşqləri bərpa edib, tezliklə meydana qayıdacaq

    Futbol
    15:01
    Foto

    "SOCGOV 2025"də sosial xidmətlərdə süni intellekt və inklüzivlik müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    14:56
    Foto

    Bənəniyar su anbarını qidalandıran kanalın yenidən qurulmasında son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:51

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

    Digər
    14:50

    Nəsimi Ağayev: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh praktikada da mövcuddur

    Xarici siyasət
    14:48

    Fransa millisinin futbolçusu "Liverpul"a keçə bilər

    Futbol
    14:47

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan qayıq batıb, 14 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Region
    14:45

    "Taxtakörpü" su anbarında meyit tapılıb

    Hadisə
    14:38

    Ukraynada qatarda qumbara partladılıb: hücum edən və daha dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti