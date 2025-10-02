Орхан Мамедов: В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство

В Азербайджане сохраняются трудности с получением разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, с которыми сталкиваются предприниматели.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на мероприятии, посвященном срокам и расходам на получение разрешений на строительство и эксплуатацию.

По его словам, в текущем году в агентство поступили обращения, касающиеся строительной сферы, подавляющее большинство из которых связано с выдачей соответствующих разрешений:

"Обращения также касались сложностей, возникающих при оформлении прав собственности, вопросов пересадки деревьев со строительной площадки, получения горноотводного акта для производства строительных материалов, а также проблем, связанных с изменением целевого назначения земельных участков, находящихся в собственности предпринимателей".

Мамедов отметил, что изменения в процедурах получения разрешений должны оцениваться заранее на основе серьезного анализа с точки зрения их влияния на деятельность предпринимателей, а единая электронная платформа для приема и ответа на заявления должна быть полностью функциональной: "Также необходимо поддерживать цифровые решения, инновационные подходы и пилотные проекты для сокращения потерь времени и средств субъектами МСП".