О нас
Аудио новости

ОО ADY Express приступило к перевозке мазута из Казахстана на запад

ОО ADY Express приступило к перевозке мазута из Казахстана на запад Структурное подразделение ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Express приступило к перевозке мазута из Казахстана на запад.
Инфраструктура
16 марта 2022 г. 10:28
ОО ADY Express приступило к перевозке мазута из Казахстана на запад

Структурное подразделение ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Express приступило к перевозке мазута из Казахстана на Запад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По запросу поступающих в компанию, в марте планируется транспортировка мазута из Казахстана в грузинский порт Батуми.

"Введенные странами Запада санкции против России, затронули и транспортно-логистическую систему. Грузовладельцы уже меняют направление грузопотоков, отказываясь от транзита грузов через Россию. В первую очередь, это связано с закрытием границ России с Европой и ограничением работ морских портов.

В качестве одного из альтернативных маршрутов выбран транспортный коридор Восток-Запад, проходящий через территорию Азербайджана. Казахстанские грузовладельцы уже начали использовать коридор для транспортировки своих грузов на Запад.

Мазут будет отгружен в вагоны-цистерны на станции Текесу в Казахстане, а затем доставлен в порт Алят, оттуда по железной дороге будет транспортироваться в порт Батуми. Часть грузов будет транспортироваться по маршруту Казахстан-Россия-Азербайджан-Грузия", - говорится в сообщении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ADY Express starts transporting fuel oil from Kazakhstan to West 
Версия на азербайджанском языке “ADY Express” Qazaxıstandan Qərb istiqamətdə mazut daşımalarına başlayır

Самое важное

СГБ: Разоблачено лицо, тайно сотрудничающее с врагом
СГБ: Разоблачено лицо, тайно сотрудничающее с врагом
16 марта 2022 г. 09:48
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
Состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Туркменистана
15 марта 2022 г. 18:48
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Президент Румынии позвонил президенту Ильхаму Алиеву
15 марта 2022 г. 18:21
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
В Баку по подозрению в убийстве чемпиона мира задержан кузен криминального авторитета
15 марта 2022 г. 09:53
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
Дети погибшей на Украине азербайджанской семьи вывезены в Россию
14 марта 2022 г. 15:24
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
SIPRI назвал крупнейших экспортеров оружия в мире
14 марта 2022 г. 04:50
Сборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
ФотоСборная Азербайджана по вольной борьбе стала чемпионом Европы (ФОТО)
13 марта 2022 г. 23:30
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
Генпрокуратура предупредила СМИ и пользователей соцсетей
13 марта 2022 г. 14:09
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
Джейхун Байрамов: Азербайджан прилагает усилия, чтобы остановить войну в Украине
12 марта 2022 г. 23:24
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
Попытка Армении вновь провалилась, Азербайджан расширяет Зангезурский коридор
12 марта 2022 г. 11:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi