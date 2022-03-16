ОО ADY Express приступило к перевозке мазута из Казахстана на запад

Структурное подразделение ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Express приступило к перевозке мазута из Казахстана на запад.

Структурное подразделение ЗАО «Азербайджанские железные дороги» - ООО ADY Express приступило к перевозке мазута из Казахстана на Запад.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

По запросу поступающих в компанию, в марте планируется транспортировка мазута из Казахстана в грузинский порт Батуми.

"Введенные странами Запада санкции против России, затронули и транспортно-логистическую систему. Грузовладельцы уже меняют направление грузопотоков, отказываясь от транзита грузов через Россию. В первую очередь, это связано с закрытием границ России с Европой и ограничением работ морских портов.

В качестве одного из альтернативных маршрутов выбран транспортный коридор Восток-Запад, проходящий через территорию Азербайджана. Казахстанские грузовладельцы уже начали использовать коридор для транспортировки своих грузов на Запад.



Мазут будет отгружен в вагоны-цистерны на станции Текесу в Казахстане, а затем доставлен в порт Алят, оттуда по железной дороге будет транспортироваться в порт Батуми. Часть грузов будет транспортироваться по маршруту Казахстан-Россия-Азербайджан-Грузия", - говорится в сообщении.