Оглашены потери Air France—KLM от коронавируса

Авиационный альянс Air France—KLM заявил сегодня, 20 февраля, что распространение коронавируса COVID-19 может стоить ему от 150 млн евро до 200 млн евро к апрелю.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, компания предполагает, что полеты в Китай не возобновятся ранее этого срока, и оценивает, какое негативное влияние это окажет на ее прибыль.

Руководство Air France—KLM исходит из предположения, что с апреля рейсы в Китай начнут возобновляться, так что эти подсчеты учитывают упущенную прибыль от прекращения полетов туда в феврале и марте.

«Это гипотеза, которую мы используем сейчас, но мы не знаем, насколько она заслуживает доверия,— заявил финансовый директор компании Фредерик Гаже.— Очевидно, если это продлится дольше, воздействие будет более тяжелым».

По его словам, эпидемия атипичной пневмонии SARS в 2003 году влияла на транспортную сферу в течение пяти-шести месяцев. 80% негативного воздействия приходится на рейсы собственно в Китай, далее следуют рейсы в Гонконг, Тайбэй и Манилу. «Это жесткое воздействие,— заявил Ф. Гаже.— Мы были вполне довольны январскими результатами. Все резко изменилось, когда объявили об эпидемии в Китае».