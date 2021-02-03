Между Азербайджаном и Турцией состоятся обсуждения относительно Нахчыванского коридора

"Турция ведет работу с азербайджанской стороной по Нахчыванскому транспортному коридору. На следующей неделе состоятся официальные визиты из Азербайджана в Турцию".

"Турция ведет работу с азербайджанской стороной по Нахчыванскому транспортному коридору. На следующей неделе состоятся официальные визиты из Азербайджана в Турцию".

Как сообщает Report, об этом агентству Anadolu заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, на встречах могут вновь поднять вопрос Нахчыванского коридора.

Напомним, что в совместном заявлении, подписанном 10 ноября лидерами Азербайджана, Армении и России об окончании военных действий в Карабахе и прекращении огня, также был затронут вопрос об открытии Нахчыванского коридора. В заявлении говорилось, что восстанавливаются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.