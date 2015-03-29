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    ​Одна из центральных улиц Баку после ремонта сдана в эксплуатацию

    В рамках ремонтных работ бетонные плиты на тротуарах заменены мраморными

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Завершены ремонтные работы на улицах Сулеймана Рустама и Шамси Бадалбейли в Насиминском районе. Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

    Начиная с сегодняшнего утра движение автотранспорта на обеих улицах полностью восстановлено.

    Отметим, что в рамках ремонтных работ бетонные плиты на тротуарах заменены мраморными, также обновлено асфальтно-бетонное покрытие на данной территории. 

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