​Одна из центральных улиц Баку после ремонта сдана в эксплуатацию

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Завершены ремонтные работы на улицах Сулеймана Рустама и Шамси Бадалбейли в Насиминском районе. Об этом Report сообщили в пресс-службе ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта.

Начиная с сегодняшнего утра движение автотранспорта на обеих улицах полностью восстановлено.

Отметим, что в рамках ремонтных работ бетонные плиты на тротуарах заменены мраморными, также обновлено асфальтно-бетонное покрытие на данной территории.