Один из выходов станции "Нариман Нариманов" закрыт на ремонт
Инфраструктура
- 13 ноября, 2025
- 11:31
Бакинский метрополитен начал восстановительные работы на четвертом выходе станции "Нариман Нариманов".
Как сообщили Report в Бакметрополитене, на участке проводится восстановление настенных облицовок.
На период ремонта пассажиров просят временно пользоваться выходом №5.
Планируется завершить работы до конца ноября.
Последние новости
12:15
Около 40 студентов будут возвращены в Азербайджан из-за отказа во въезде в Молдову - ОФИЦИАЛЬНОВнешняя политика
12:09
В 2026 году в госбюджете на мероприятия по вопросам семьи, женщин и детей предусмотрено 11,3 млн манатовФинансы
12:09
Рассмотрение проекта госбюджета в парламенте Армении отложили из-за отсутствия кворумаВ регионе
12:07
AMADA наказало 13 спортсменов за нарушение антидопинговых правилИндивидуальные
12:06
Гималай Мамишов: Расходы бюджета выросли на 30% по сравнению с 2022 годомФинансы
12:03
Сын осужденного за покушение на Фазиля Мустафу приговорен к 10 годам тюрьмыПроисшествия
12:02
Сегодня состоится открытие бакинского офиса Церкви Иисуса Христа Святых последних днейВнешняя политика
12:00
ЕК передаст Украине около €6 млрд за счет дохода от активов РоссииДругие страны
11:57