    Один из выходов станции "Нариман Нариманов" закрыт на ремонт

    Инфраструктура
    • 13 ноября, 2025
    • 11:31
    Один из выходов станции Нариман Нариманов закрыт на ремонт

    Бакинский метрополитен начал восстановительные работы на четвертом выходе станции "Нариман Нариманов".

    Как сообщили Report в Бакметрополитене, на участке проводится восстановление настенных облицовок.

    На период ремонта пассажиров просят временно пользоваться выходом №5.

    Планируется завершить работы до конца ноября.

    Bakı metrosunun "Nərimanov" stansiyasının çıxışında təmir işləri aparılır

