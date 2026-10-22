Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Нурлан Солтанов: В Азербайджане отдельные электронные договоры подписывают всего за 10 часов

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 11:18
    Нурлан Солтанов: В Азербайджане отдельные электронные договоры подписывают всего за 10 часов

    В Азербайджане отдельные договоры уже подписываются в электронном виде всего за 10 часов, тогда как ранее этот процесс занимал значительно больше времени.

    Как сообщает Report, об этом начальник отдела современных технологий и инноваций аппарата Министерства финансов Нурлан Солтанов заявил на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

    По его словам, информационная система "Цифровые государственные финансы" объединяет все этапы работы - от составления и исполнения бюджета до бухгалтерского учета, подписания электронных договоров, оформления актов приема-передачи и осуществления контроля. Дальнейшие планы министерства также связаны с развитием этой системы.

    "Работа, проведенная в этом году, не ограничивается переводом бумажных процессов в цифровой формат. Она также направлена на расширение доступа государственных организаций и предприятий к данным и создание необходимых условий для принятия более эффективных решений", - подчеркнул Солтанов.

    Он отметил, что с сентября процесс электронного подписания актов приема-передачи перешел в активную фазу. Это позволяет управлять всеми процедурами в рамках единой системы.

    Нурлан Солтанов Министерство финансов Азербайджана
    Nazirlik rəsmisi: "Bəzi müqavilələr cəmi 10 saat ərzində imzalanır"
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    12:09
    В Стамбуле пройдет первая встреча глав МИД стран R4 и Евротройки
    Другие страны
    12:07
    Фото
    Микаил Джаббаров: Сотрудничество с Италией в сфере критически важного сырья открывает новые возможности
    Промышленность
    12:07
    В Батуми состоится встреча глав МИД Грузии и стран Центральной Азии
    Другие
    12:05
    Мурат Доган: Между Турцией и Азербайджаном необходимо расширить торговую номенклатуру
    Бизнес
    12:01
    Шахин Махмудзаде: Исламские финансы будут интегрированы в системы управления рисками банков
    Финансы
    12:01
    Григорян: С сегодняшнего дня начнутся работы по проектированию TRIPP
    В регионе
    11:59
    ЦБА: В платежных системах необходимо внедрить круглосуточный онлайн-мониторинг
    ИКТ
    11:59
    В Италии из-за забастовок возникли проблемы с доставкой товаров и топлива
    Другие страны
    11:58
    ЦБА ускорит обработку операций в системе мгновенных платежей
    Финансы
    Лента новостей