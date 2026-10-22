Нурлан Солтанов: В Азербайджане отдельные электронные договоры подписывают всего за 10 часов

В Азербайджане отдельные договоры уже подписываются в электронном виде всего за 10 часов, тогда как ранее этот процесс занимал значительно больше времени.

Как сообщает Report, об этом начальник отдела современных технологий и инноваций аппарата Министерства финансов Нурлан Солтанов заявил на конференции "Цифровая финансовая экосистема: новый этап в управлении" в Баку.

По его словам, информационная система "Цифровые государственные финансы" объединяет все этапы работы - от составления и исполнения бюджета до бухгалтерского учета, подписания электронных договоров, оформления актов приема-передачи и осуществления контроля. Дальнейшие планы министерства также связаны с развитием этой системы.

"Работа, проведенная в этом году, не ограничивается переводом бумажных процессов в цифровой формат. Она также направлена на расширение доступа государственных организаций и предприятий к данным и создание необходимых условий для принятия более эффективных решений", - подчеркнул Солтанов.

Он отметил, что с сентября процесс электронного подписания актов приема-передачи перешел в активную фазу. Это позволяет управлять всеми процедурами в рамках единой системы.