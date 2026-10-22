Азербайджан нацелен на окончательное инвестрешение по "Зеленому энергокоридору" к 2029 году

Азербайджан рассчитывает утвердить окончательное инвестиционное решение по проекту "Зеленый энергетический коридор Каспий - Черное море - Европа" мощностью передачи 4 ГВт в 2029 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов на открытии форума "Зеленый энергетический коридор: от технико-экономического обоснования к реализации" в Баку.

По словам министра, завершенное в июле исследование подтвердило техническую осуществимость и экономическую привлекательность проекта, ключевой элемент которого - прокладка подводного кабеля по дну Черного моря на глубине до 2200 метров. Поэтапный ввод в эксплуатацию коридора протяженностью около 3 тыс. км запланирован с 2032 года, а с 2040 года объемы поставок "зеленой" электроэнергии в Европу должны достигнуть порядка 20 млрд кВт·ч в год, что сократит выбросы углерода на 3,6 млн тонн.

Для реализации проекта рассматривается гибридная бизнес-модель, сочетающая долгосрочные контракты на покупку электроэнергии, привлечение частного капитала и трансграничную торговлю.

К обсуждению коммерческих и инвестиционных перспектив присоединились представители Всемирного банка, ЕИБ, ЕБРР, АБР, SOCAR Green, Masdar, ACWA Power, TotalEnergies, Siemens Energy и других ведущих международных институтов и компаний.