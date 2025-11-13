İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    Bakı metrosunun "Nərimanov" stansiyasının çıxışında təmir işləri aparılır

    İnfrastruktur
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:04
    Bakı metrosunun Nərimanov stansiyasının çıxışında təmir işləri aparılır

    "Bakı Metropoliteni" QSC "Nərimanov" stansiyasının 4-cü keçid çıxışında divar üzlüklərinin bərpası işlərinə başlayıb.

    "Report" bu barədə səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, təmir müddətində sərnişinlərdən müvəqqəti olaraq 5 saylı çıxışdan istifadə etmələri xahiş olunur.

    İşlərin noyabrın sonuna qədər tamamlanması nəzərdə tutulur.

    Один из выходов станции "Нариман Нариманов" закрыт на ремонт

