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Обзор: В Азербайджане средняя продолжительность перебоев в водоснабжении составила 1,98 часа

Обзор: В Азербайджане средняя продолжительность перебоев в водоснабжении составила 1,98 часа Подготовлен обзор законодательных норм и электронных государственных услуг в различных сферах, включая услуги водоснабжения и канализации.
Инфраструктура
23 декабря 2024 г. 15:04
Обзор: В Азербайджане средняя продолжительность перебоев в водоснабжении составила 1,98 часа

Подготовлен обзор законодательных норм и электронных государственных услуг в различных сферах, включая услуги водоснабжения и канализации.

Как сообщает Report, разделы обзора разработаны рабочими группами под руководством государственных органов Комиссии по деловой среде и международным рейтингам.

Цель документа — повысить осведомленность заинтересованных сторон о законодательстве и администрировании в бизнес-сферах.

Согласно законодательству, заявки на подключение к системе водоснабжения и канализации (СВСК) можно подать через центры ASAN Kommunal, ASAN xidmət или Дома малого и среднего бизнеса, подключение строительного объекта к СВСК должно быть выполнено в течение 30 дней с момента обращения.

Тарифы на услуги водоснабжения, утвержденные Тарифным советом (решение №5 от 30 января 2021 года), составляют: для населения – 0,7 маната за 1 кубометр в Баку, Сумгайыте, Хырдалане и Абшеронском районе, 0,6 маната в других регионах, для категории не-населения – 1 манат, тарифы на услуги канализации – 0,3 маната для населения и 1 манат для категории не-населения.

В 2023 году средняя продолжительность перерывов в работе системы (SAIDI) составила 1,98 часа, средняя частота отключений (SAIFI) — 0,24 раза.

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Версия на азербайджанском языке İcmal: Azərbaycanda su təchizatında yaranmış fasilələrin orta müddəti 1,98 saat təşkil edib

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