Обсуждены вопросы приватизации компаний, входящих в AZCON Holding
Инфраструктура
- 30 сентября, 2025
- 22:13
В Азербайджанском транспортно-коммуникационном холдинге (AZCON) состоялась встреча с вице-президентом Азиатского банка развития по рыночным решениям Баргавом Дасгуптой.
Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсетях написал председатель Наблюдательного совета AZCON, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.
"Мы обсудили вопросы, связанные с приватизацией компаний, входящих в состав AZCON Holding, а также привлечение частного сектора к реализации стратегических проектов. Обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в таких стратегических сферах, как 'государственное облако', авиация, метро, железнодорожный и автомобильный транспорт", – отметил Р.Набиев.
Последние новости
22:54
Turkish Airlines заявила о планах начать регулярное авиасообщение с ЕреваномВ регионе
22:49
Премьер Катара считает, что план Трампа остановит войнуДругие
22:33
Турция готова приложить все усилия для завершения российско-украинской войныВ регионе
22:13
Обсуждены вопросы приватизации компаний, входящих в AZCON HoldingИнфраструктура
22:07
Трамп выразил уверенность в завершении российско-украинской войныДругие страны
22:02
Президент COP30: Успехи Баку на COP29 станут примером для проведения саммита в БразилииCOP29
21:46
В Турции четыре человека погибли при очистке колодцаВ регионе
21:34
Nvidia стала первой в истории компанией с капитализацией в $4,5 трлнДругие страны
21:33