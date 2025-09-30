Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Обсуждены вопросы приватизации компаний, входящих в AZCON Holding

    Инфраструктура
    • 30 сентября, 2025
    • 22:13
    В Азербайджанском транспортно-коммуникационном холдинге (AZCON) состоялась встреча с вице-президентом Азиатского банка развития по рыночным решениям Баргавом Дасгуптой.

    Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсетях написал председатель Наблюдательного совета AZCON, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

    "Мы обсудили вопросы, связанные с приватизацией компаний, входящих в состав AZCON Holding, а также привлечение частного сектора к реализации стратегических проектов. Обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в таких стратегических сферах, как 'государственное облако', авиация, метро, железнодорожный и автомобильный транспорт", – отметил Р.Набиев.

    AZCON Holding-ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi müzakirə olunub

