Обсуждены вопросы приватизации компаний, входящих в AZCON Holding

В Азербайджанском транспортно-коммуникационном холдинге (AZCON) состоялась встреча с вице-президентом Азиатского банка развития по рыночным решениям Баргавом Дасгуптой.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в соцсетях написал председатель Наблюдательного совета AZCON, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

"Мы обсудили вопросы, связанные с приватизацией компаний, входящих в состав AZCON Holding, а также привлечение частного сектора к реализации стратегических проектов. Обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в таких стратегических сферах, как 'государственное облако', авиация, метро, железнодорожный и автомобильный транспорт", – отметил Р.Набиев.