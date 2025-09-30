İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    AZCON Holding-ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi müzakirə olunub

    İnfrastruktur
    • 30 sentyabr, 2025
    • 21:52
    AZCON Holding-ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi müzakirə olunub

    Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqində (AZCON) Asiya İnkişaf Bankının bazar həlləri üzrə vitse-prezidenti Barqav Dasqupta ilə görüş keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AZCON-un Müşahidə Şurasının sədri, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "AZCON Holding-ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi istiqamətində görüləcək işlər və strateji layihələrə özəl sektorun cəlb olunması məsələlərini müzakirə etdik. "Hökumət buludu", hava nəqliyyatı, metro, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı kimi strateji sahələr üzrə tərəfdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi apardıq", - R.Nəbiyev qeyd edib.

