AZCON Holding-ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi müzakirə olunub
İnfrastruktur
- 30 sentyabr, 2025
- 21:52
Azərbaycan Nəqliyyat və Kommunikasiya Holdinqində (AZCON) Asiya İnkişaf Bankının bazar həlləri üzrə vitse-prezidenti Barqav Dasqupta ilə görüş keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AZCON-un Müşahidə Şurasının sədri, rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"AZCON Holding-ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi istiqamətində görüləcək işlər və strateji layihələrə özəl sektorun cəlb olunması məsələlərini müzakirə etdik. "Hökumət buludu", hava nəqliyyatı, metro, dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı kimi strateji sahələr üzrə tərəfdaşlıq perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi apardıq", - R.Nəbiyev qeyd edib.
Son xəbərlər
22:33
Nvidia bazar dəyərini 4,5 trilyon dolları keçən ilk şirkət olubDigər ölkələr
22:14
Türkiyə Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı daha çox məsuliyyəti öz üzərinə götürməyə hazırdırRegion
22:00
Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həll olunacağına əminliyini ifadə edibDigər ölkələr
21:52
AZCON Holding-ə daxil olan şirkətlərin özəlləşdirilməsi müzakirə olunubİnfrastruktur
21:51
COP30 prezidenti: COP29-da tarixi nailiyyətlər əldə edən Bakının təcrübələrindən istifadə edəcəyikCOP29
21:41
Foto
Azərbaycan və İtaliya prezidentləri mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər - YENİLƏNİB-2Xarici siyasət
21:23
Voleybol millisinin oyunçusu: "Sevincliyəm ki, III MDB Oyunlarında komanda olaraq birinci qələbəmizi qazandıq"Komanda
21:20
Türkiyədə istifadə olunmayan su quyusuna girən dörd nəfər ölübRegion
21:17