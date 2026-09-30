Рабочая группа МТФ обсудила проблемы грузоперевозок по Среднему коридору и маршруту "Север–Юг"

Рабочая группа Международного транспортного форума (МТФ) обсудила актуальные проблемы в сфере транзитных грузовых перевозок по международным транспортным коридорам "Север–Юг" и "Восток–Запад" (Средний коридор).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись на первом заседании Рабочей группы по "Эффективности и цифровизации грузоперевозок" Международного транспортного форума (МТФ).

Встреча была организована в гибридном формате. Азербайджанскую сторону представляли сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта, Секретариата Координационного совета по транзитным грузоперевозкам, Азербайджанского агентства наземного транспорта, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

В ходе выступлений была изложена информация об институциональных механизмах, нацеленных на раскрытие транзитного потенциала Азербайджана, включая деятельность Координационного совета.

Также обсуждена роль Азербайджана в международных транспортных коридорах "Север-Юг" и "Восток-Запад" (Средний коридор), проходящих через территорию страны, постоянный рост транзитных грузоперевозок и расширение контейнерных перевозок, а также цели развития этих коридоров. Проведен анализ текущих трудностей в транзитных грузоперевозках и освещены меры, принимаемые в этом направлении.