Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Рабочая группа МТФ обсудила проблемы грузоперевозок по Среднему коридору и маршруту "Север–Юг"

    Инфраструктура
    • 30 сентября, 2026
    • 10:37
    Рабочая группа МТФ обсудила проблемы грузоперевозок по Среднему коридору и маршруту Север–Юг

    Рабочая группа Международного транспортного форума (МТФ) обсудила актуальные проблемы в сфере транзитных грузовых перевозок по международным транспортным коридорам "Север–Юг" и "Восток–Запад" (Средний коридор).

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись на первом заседании Рабочей группы по "Эффективности и цифровизации грузоперевозок" Международного транспортного форума (МТФ).

    Встреча была организована в гибридном формате. Азербайджанскую сторону представляли сотрудники Министерства цифрового развития и транспорта, Секретариата Координационного совета по транзитным грузоперевозкам, Азербайджанского агентства наземного транспорта, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

    В ходе выступлений была изложена информация об институциональных механизмах, нацеленных на раскрытие транзитного потенциала Азербайджана, включая деятельность Координационного совета.

    Также обсуждена роль Азербайджана в международных транспортных коридорах "Север-Юг" и "Восток-Запад" (Средний коридор), проходящих через территорию страны, постоянный рост транзитных грузоперевозок и расширение контейнерных перевозок, а также цели развития этих коридоров. Проведен анализ текущих трудностей в транзитных грузоперевозках и освещены меры, принимаемые в этом направлении.

    Рабочая группа МТФ обсудила проблемы грузоперевозок по Среднему коридору и маршруту Север–Юг
    Рабочая группа МТФ обсудила проблемы грузоперевозок по Среднему коридору и маршруту Север–Юг
    Рабочая группа МТФ обсудила проблемы грузоперевозок по Среднему коридору и маршруту Север–Юг

    Транспортный коридор Восток-Запад Транспортный коридор Север-Юг Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) Азербайджанские железные дороги (АЖД) Министерство цифрового развития и транспорта Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    Фото
    "Şimal–Cənub" və Orta Dəhliz üzrə daşımalardakı çətinliklər müzakirə edilib
    Фото
    Challenges on North-South, Middle corridors discussed
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    11:51

    Минфин провел в сентябре 5 депозитных аукционов

    Финансы
    11:44

    Сахиба Гафарова: Антитеррористическая операция обеспечила территориальную целостность страны

    Внутренняя политика
    11:43

    В Киеве в результате российских атак разрушены две крупные электростанции

    В регионе
    11:39

    В японском Кобе произошла стрельба, один человек погиб

    Другие страны
    11:34

    Драку на борту самолета FlyDubai устроили пилоты из РФ и Украины - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    11:26

    Бабек Гусейнов: Разработка месторождения "Абшерон" потребует вложений на сумму $4,2 млрд

    Энергетика
    11:21

    Ильхам Алиев: Обеспечение нацбезопасности - одно из приоритетных направлений госполитики Азербайджана

    Армия
    11:20

    Милли Меджлис принял заявление ко Дню памяти - ОБНОВЛЕНО

    Милли Меджлис
    11:12

    Грузия присоединилась к инициированному США Партнерству по возможностям ИИ

    В регионе
    Лента новостей