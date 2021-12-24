Обнародована ситуация на автомобильных дорогах Азербайджана

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о текущем состоянии автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о текущем состоянии автомобильных дорог в связи с нестабильными погодными условиями на территории страны.

Как сообщили Report в Агентстве, на "Зефер йолу" (дорога Победы) осадков не наблюдается. Обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На Муровдагском участке дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису ночью выпал снег, в настоящее время осадков не наблюдается. Высота снежного покрова на обочинах составляет 35-40 см. На дороге гололед. С ночи были проведены работы по очистке дороги от снега. Проезжая часть посыпана песком и солью.

На территории Сиязанского, Шабранского, Губинского и Гусарского районов вдоль дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией осадков не наблюдается, температура воздуха составляет 2-4 градуса мороза, дорога посыпаны песком и солью. На дороге, ведущей в Хыналыг, высота снежного покрова составляет 10-12 см снега.

На дороге Гилязи-Хызы обеспечено движение транспортных средств.

На дороге Баку-Гобустан осадков не наблюдается. Температура воздуха составляет 4-5 градусов мороза, на дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Гобустан-Шамахы-Муганлы обеспечено нормальное движение автотранспортных средств.

На дороге Муганлы-Агсу-Евлах осадков не наблюдается. Обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Муганлы-Исмаиллы обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Исмаиллы-Габала-Огуз-Шеки осадков нет, температура составляет 5-6 градусов мороза.

На дороге Шеки-Гах-Загатала-государственная граница с Республикой Грузия обеспечено нормальное движение автотранспортных средств.

На дороге Евлах-Шеки (Гёйбулаг) осадков не наблюдается. Температура воздуха в Шеки составляет 4-5 градусов мороза.

На некоторых участках дороги Шамкир-Гедабек образовался гололед. Дорога посыпана песком и солью.

На некоторых участках дороги Гянджа-Дашкесан-Хошбулаг наблюдается гололед. Температура воздуха составляет 10 градусов мороза.

На дороге Алят-Астара-государственная граница с Исламской Республикой Иран обеспечено нормальное движение транспортных средств.

Масаллы-Ярдымлы: на территории Ярдымлинского района выпал снег. Дорога очищается от снега. Температура воздуха составляет 2-3 градуса мороза.

Лянкяран-Лерик: на территории Лерикского района идет снег. Дорога очищается от снега, проезжая часть посыпана песком и солью.

Баку-Алят-Гаджигабул: осадков нет, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

Гаджигабул-Уджар-Евлах: осадков нет, обеспечено нормальное движение транспортных средств.

Евлах-Гянджа-Газах-государственная граница с Республикой Грузия: осадков нет, на дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз: осадков нет, на дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.