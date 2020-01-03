​Обнародована причина затора на КПП "Красный мост”

Обнародована причина крупного затора, возникшего минувшим днем на КПП "Красный мост”, расположенного на азербайджано-грузинской границе.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

По информации, трехчасовая пробка возникла по независящим от таможенных органов причинам в результате кратковременных технических неполадок в компьютерной системе и в связи с притоком гостей, прибывающих из соседней страны в праздничные дни. Были предприняты безотлагательные меры, и вскоре проблема была устранена.

В настоящее время КПП продолжает свою работу в нормальном рабочем режиме.