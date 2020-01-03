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Обнародована причина затора на КПП "Красный мост”

​Обнародована причина затора на КПП "Красный мост”

Обнародована причина крупного затора, возникшего минувшим днем на КПП "Красный мост”, расположенного на азербайджано-грузинской границе. 

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет

По информации, трехчасовая пробка возникла по независящим от таможенных органов причинам в результате кратковременных технических неполадок в компьютерной системе и в связи с притоком гостей, прибывающих из соседней страны в праздничные дни. Были предприняты безотлагательные меры, и вскоре проблема была устранена. 

В настоящее время КПП продолжает свою работу в нормальном рабочем режиме.

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