Обнародована дата выдачи пропусков жителям территорий, где пройдет "Формула 1"

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Территории, где будет запрещен проезд транспорта в Баку в ходе проведения Гран-при Азербайджана "Формула 1", будут разделены на 3 зоны.

Об этом Report сообщили в Операционной компании "Бакинское городское кольцо".

Первая зона охватывает Ичери шехер, вторая зона – площадь "Азадлыг" и прилегающие к ней территории. Третья зона охватывает улицу 50-летие ООН.

Сообщается, что соответствующие структуры выдадут спецпропуска всем жителям, квартирантам и бизнесменам, проживающим и работающим в этих зонах. Спецпропуска будут действительны с 23 апреля по 1 мая - в период действия ограничений на въезд в указанные зоны. Спецпропуска можно получить с 12 по 23 апреля в Управлении Государственного историко-архитектурного заповедника “Ичеришехер”, Управлении жилищно-коммунального хозяйства №4, а также в Жилищно-коммунальном эксплуатационном участке №58.

Напомним, что Гран-при Азербайджана пройдет с 27 по 29 апреля.