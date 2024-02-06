О нас

Обнародован объем грузов, отправленных из Китая через Азербайджан в прошлом месяце

Обнародован объем грузов, отправленных из Китая через Азербайджан в прошлом месяце В январе текущего года из китайской провинции Сиань в Азербайджан было отправлено 10 контейнерных блок-поездов, из них 3 груза транзитные и 7 - импортные.
Инфраструктура
6 февраля 2024 г. 14:30
Обнародован объем грузов, отправленных из Китая через Азербайджан в прошлом месяце

В январе текущего года из китайской провинции Сиань в Азербайджан было отправлено 10 контейнерных блок-поездов, из них 3 с транзитным грузом и 7 - с импортным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Один из отправленных в транзитном режиме блок-поездов был доставлен в порты Грузии через 10 дней после отправки с китайско-казахстанской границы. Транзитный груз состоял в основном из технического оборудования и был выгружен с судов непосредственно на поезда АЖД, далее отправлен в черноморский портовый город Поти (Грузия).

В январе 2024 года перевезено 615 тыс. тонн транзитных грузов. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Время мультимодальной перевозки импортных товаров после начала их движения от китайско-казахстанской границы составило 8 дней. Грузы были выгружены с судов непосредственно на блок-поезда АЖД и доставлены в соответствующие пункты назначения.

В настоящее время из Китая в Азербайджан следуют еще 6 контейнерных блок-поездов, 4 из которых - с импортным грузом, а 2 - с транзитным. Импортные грузы планируется доставить в места назначения в течение 8 дней, транзитные - в течение 10 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çindən ötən ay Azərbaycan üzərindən göndərilmiş yükün həcmi açıqlanıb

Другие новости из категории

В прошлом году пассажиропоток на автобусах BakuBus вырос на 15%
В прошлом году пассажиропоток на автобусах BakuBus вырос на 15%
6 февраля 2024 г. 13:35
В Доме правительства проведут ремонтно-реставрационные работы
В "Доме правительства" проведут ремонтно-реставрационные работы
6 февраля 2024 г. 12:47
Салех Мамедов ознакомился с ходом реализации дорожных проектов в Карабахе
ФотоСалех Мамедов ознакомился с ходом реализации дорожных проектов в Карабахе
6 февраля 2024 г. 11:40
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
6 февраля 2024 г. 08:27
В Азербайджане выявлено 15 тыс. фактов самовольного подключения к водопроводу в прошлом году
В Азербайджане выявлено 15 тыс. фактов самовольного подключения к водопроводу в прошлом году
5 февраля 2024 г. 17:39
Увеличена скорость движения автобусов по маршруту Баку-Сумгайыт
Увеличена скорость движения автобусов по маршруту Баку-Сумгайыт
5 февраля 2024 г. 14:37
В Сумгайыте женщина попала под поезд при переходе ж/д путей
В Сумгайыте женщина попала под поезд при переходе ж/д путей
5 февраля 2024 г. 09:23
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
5 февраля 2024 г. 08:23
В 2024 году завершится модернизация грузинского участка Баку-Тбилиси-Карс
В 2024 году завершится модернизация грузинского участка Баку-Тбилиси-Карс
3 февраля 2024 г. 12:26
Объем транзитных грузов через Азербайджан вырос почти на 80%
Объем транзитных грузов через Азербайджан вырос почти на 80%
3 февраля 2024 г. 12:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi