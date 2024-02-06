Обнародован объем грузов, отправленных из Китая через Азербайджан в прошлом месяце

В январе текущего года из китайской провинции Сиань в Азербайджан было отправлено 10 контейнерных блок-поездов, из них 3 груза транзитные и 7 - импортные.

В январе текущего года из китайской провинции Сиань в Азербайджан было отправлено 10 контейнерных блок-поездов, из них 3 с транзитным грузом и 7 - с импортным.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

Один из отправленных в транзитном режиме блок-поездов был доставлен в порты Грузии через 10 дней после отправки с китайско-казахстанской границы. Транзитный груз состоял в основном из технического оборудования и был выгружен с судов непосредственно на поезда АЖД, далее отправлен в черноморский портовый город Поти (Грузия).

В январе 2024 года перевезено 615 тыс. тонн транзитных грузов. Это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Время мультимодальной перевозки импортных товаров после начала их движения от китайско-казахстанской границы составило 8 дней. Грузы были выгружены с судов непосредственно на блок-поезда АЖД и доставлены в соответствующие пункты назначения.

В настоящее время из Китая в Азербайджан следуют еще 6 контейнерных блок-поездов, 4 из которых - с импортным грузом, а 2 - с транзитным. Импортные грузы планируется доставить в места назначения в течение 8 дней, транзитные - в течение 10 дней.