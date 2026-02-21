Гидротехнические сооружения в Нахчыване будут реконструированы
- 21 февраля, 2026
- 13:28
Гидротехнические сооружения, обеспечивающие водой Нахчыванскую Автономную Республику, будут реконструированы и капитально отремонтированы.
Как сообщает Report, об этом говорится в "Плане мероприятий по обеспечению рационального использования водных ресурсов в Нахчыванской Автономной Республике на 2026-2030 годы", утвержденном сегодня распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Согласно документу, будут реконструированы насосная станция "Гарачуг-1" и питающиеся от насосной станции гидротехнические сооружения, обслуживающие Бабекский район на левом и правом берегу Нахчыванчая, а также питающиеся от Алинджачая и Бананиярского водохранилища.
Кроме того, будут реконструированы гидротехнические сооружения, обслуживающие орошение посевных площадей в Шахбузском районе, питающиеся от Арпачая в Кянгярлинском районе, а также питающиеся от Арпачая в Шарурском районе, одновременно насосные станции и напорные трубопроводы, питающиеся от реки Араз в Шарурском районе.
В то же время гидротехнические сооружения, питающиеся от реки Араз в Седерекском районе, питающиеся от реки Араз и Гиланчая в Ордубадском районе, а также питающиеся от реки Араз в Джульфинском районе, будут капитально отремонтированы.