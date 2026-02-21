İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Naxçıvanı su ilə təmin edən hidrotexniki qurğular yenidən qurulacaq

    İnfrastruktur
    • 21 fevral, 2026
    • 12:32
    Naxçıvanı su ilə təmin edən hidrotexniki qurğular yenidən qurulacaq

    Naxçıvan Muxtar Respublikasını su ilə təmin edən hidrotexniki qurğular yenidən qurulacaq və əsaslı təmir ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təsdiqlədiyi "Naxçıvan Muxtar Respublikasında su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2026−2030-cu illər üçün Tədbirlər Planı"nda öz əksini tapıb.

    Tədbirlər Planına əsasən, "Qaraçuq-1" nasos stansiyası və nasos stansiyasından qidalanan, Naxçıvançayın sol və sağ sahilində Babək rayonuna xidmət edən, həmçinin, Əlincəçaydan və Bənəniyar su anbarından qidalanan hidrotexniki qurğular yenidən qurulacaq.

    Bundan başqa, Şahbuz rayonunda əkin sahələrinin suvarılmasına xidmət edən, Kəngərli rayonunda Arpaçaydan qidalanan, həmçinin, Şərur rayonunda Arpaçaydan qidalanan hidrotexniki qurğular, eyni zamanda, Şərur rayonunda Araz çayından qidalanan nasos stansiyaları və təzyiqli boru xətləri də yenidən qurulacaq.

    Eyni zamanda, Sədərək rayonunda Araz çayından qidalanan, Ordubad rayonunda Araz çayından və Gilançaydan qidalanan, həmçinin, Culfa rayonunda Araz çayından qidalanan hidrotexniki qurğular isə əsaslı təmir ediləcək.

