Объем перевалки контейнерных грузов через Бакинский порт может достичь 100 тыс. TEU к концу 2025 года

Инфраструктура
8 августа 2025 г. 16:24
Объем перевалки контейнерных грузов через Бакинский порт может достичь 100 тыс. TEU к концу 2025 года

Объем перевалки контейнерных грузов через Бакинский международный морской торговый порт ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) может достичь 100 тыс. TEU до конца 2025 года.

Как сообщает Report со ссылкой на АЖД, объем перевалки контейнерных грузов через порт за январь–июль 2025 года достиг рекордного показателя - 60 429 TEU, что на 54,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За январь-июль 2024 года этот показатель был равен 39 184 TEU.

"Прогнозируется, что положительная динамика, наблюдаемая в Бакинском порту, являющемся современным логистическим центром региона, продолжится до конца года, и показатели увеличатся до 100 тыс. TEU", - говорится в информации.

Отметим, что с целью увеличения транзитной мощности Азербайджана после интеграции Бакинского порта с АЖД годовая мощность порта была повышена со 100 тыс. TEU до 150 тыс. TEU в короткие сроки без каких-либо инвестиций.

Версия на английском языке Container turnover at Baku port reaches record high
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanında konteyner dövriyyəsi rekord səviyyəyə çatıb

