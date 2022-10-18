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Объем грузоперевозок на азербайджанском участке TRACECA вырос на 23%

Объем грузоперевозок на азербайджанском участке TRACECA вырос на 23% В январе-августе этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 33 290,5 тыс. тонн, а грузооборот - 8 332,8 млн тонн/км.
Инфраструктура
18 октября 2022 г. 12:42
Объем грузоперевозок на азербайджанском участке TRACECA вырос на 23%

В январе-августе этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 33 290,5 тыс. тонн, а грузооборот - 8 332,8 млн тонн/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 22,65% и 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За 8 месяцев 17 895,6 тыс. тонн или 53,7% грузов было перевезено автомобильным транспортом, 10 975,6 тыс. тонн или 33% - железнодорожным транспортом, 4 419,3 тыс. тонн или 13,3% - морским транспортом.

27,4% или 9 129,8 тыс. тонн грузов, перевезенных по коридору, составили транзитные грузы.

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Версия на английском языке Cargo transportation on Azerbaijani section of TRACECA up 23%
Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində yük daşımaları 23 % artıb

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