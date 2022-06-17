Объем грузоперевозок на азербайджанском участке TRACECA вырос на 11%

В январе-апреле этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 15 млн 124,6 тыс. тонн, а грузооборот - 3 млрд 671,9 млн тонн/км.

В январе-апреле этого года объем грузоперевозок на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 15 млн 124,6 тыс. тонн, а грузооборот - 3 млрд 671,9 млн тонн/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 11,02% и 13,85% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период 8 млн 362,3 тыс. тонн или 55,3% грузов было перевезено автомобильным транспортом, 4 млн 949,7 тыс. тонн или 32,7% - железнодорожным транспортом, 1 млн 812,6 тыс. тонн или 12% - морским транспортом.

По информации, 25,5% или 3 млн 863,1 тыс. тонн грузов, перевезенных по коридору, составили транзитные грузы.