Объем грузоперевозок через Азербайджан в рамках Среднего коридора в этом году вырос на 6%

Объем грузов, перевозимых по азербайджанским железным дорогам в рамках Среднего коридора, за январь–сентябрь 2025 года увеличился на 6% и достиг 2 млн 651 тыс. тонн.

Как сообщает Report со ссылкой на AZCON Holding, за этот период контейнерные перевалки через Бакинский порт выросли на 40% - до 77 тысяч TEU.

Объем грузов, перевозимых по линии ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) сухопутным путем, увеличился на 70% - до 1 млн 19 тыс. тонн. Перевозки танкерами выросли на 11% и составили 3 млн 346 тыс. тонн, а объем перевозок за пределами Каспия вырос на 191%, достигнув 1,1 млн тонн.

В 2024 году объем грузоперевозок по Транскаспийскому маршруту вырос на 62% и достиг 4,5 млн тонн. В 2025 году ожидается рост до 5,2 млн тонн, из которых 4,2 млн тонн пройдут через страны-участницы маршрута. Из этого объема 2,5 млн тонн составят сухие грузы (96 тысяч TEU), а 1,7 млн тонн - нефть.

К 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год, что укрепит транзитный потенциал Азербайджана и создаст условия для привлечения новых инвестиций в инфраструктуру.