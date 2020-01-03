Турция укрепляет сотрудничество со странами региона для более эффективного использования "Баку-Тбилиси-Карс"

Турецкие государственные железные дороги (TCDD Transport Inc.) укрепляет сотрудничество со странами региона для более эффективного и результативного использования "Среднего коридора" c железнодорожной линией "Баку-Тбилиси-Карс".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан.

"Для увеличения грузоперевозок по маршруту "Баку-Тбилиси-Карс" предприняты очень важные шаги в направлении упрощения таможенных процедур, использования вагонов большой вместимости", - сказал Дж.Турхан.

По его словам, одним из важных событий 2019 года в рамках прокладки крупных железнодорожных маршрутов через Турцию стала отправка первого транзитного поезда из Китая в Европу через территорию Турции: "В результате присоединения железнодорожных линий "Китай-Мармарай" и "Баку-Тбилиси-Карс" к проекту «Один пояс, один путь» Турция превратилась в "транзитный коридор" в грузоперевозках между Азией и Европой, между Ближним Востоком и Африкой".

Министр напомнил, что перевозки начались по маршруту Казахстан (Кокшетау) - Турция (Мерсин) расстоянием 4,7 тысячи километров и продолжаются по направлениям Турция-Грузия-Азербайджан-Россия-Туркменистан-Узбекистан-Таджикистан-Кыргызстан-Казахстан-Китай и Китай -Европа. По железнодорожной линии БТК курсируют три поезда в неделю. С начала эксплуатации БТК, с октября 2017 года, по данному маршруту реализовано 7 233 контейнера и перевезено 318 тысяч тонн груза. По сравнению с 2018 годом объем перевезенных грузов в 2019 году по БТК вырос втрое.