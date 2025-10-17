NUFA3 призвал международных партнеров поддержать устойчивое развитие городов

Участники III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3) призвали региональных и международных партнеров активнее поддерживать развитие регионального сотрудничества и совместные инициативы в сфере устойчивого градостроительства.

Как сообщает Report, об этом говорится в плане действий, принятом по итогам форума. Документ от имени участников мероприятия озвучила заместитель главы Аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Гюльшан Рзаева.

В плане действий подчеркивается, что для интеграции устойчивости к изменению климата в городское планирование и инвестиционные решения необходимо создавать здоровые, безопасные и пригодные для жизни города.

"Этого можно достичь через улучшение качества воздуха, расширение "зеленых" и "голубых" сетей, ускорение разработки национальной городской политики, укрепление местного потенциала и расширение полномочий местных и региональных органов власти. При этом важно, чтобы ни один человек и ни одна территория не остались без внимания", - говорится в документе.

Участники форума призвали международных партнеров поддерживать обмен знаниями и совместные действия в области устойчивого и здорового городского развития, содействовать передаче технологий и инноваций, особенно в таких сферах, как климатически рациональное строительство, возобновляемая энергетика, циркулярная экономика и устойчивая мобильность.

Особое внимание в документе уделено согласованию механизмов предоставления помощи и финансирования развития, а также укреплению партнерств для интеграции целей в области здравоохранения, жилищного строительства и климата в рамки городской политики и инвестиций.

"Мы призываем всех участников содействовать реализации итогов III Национального градостроительного форума Азербайджана в контексте подготовки к Всемирному городскому форуму (WUF-13), внося вклад в глобальный диалог об устойчивости к изменениям климата и о здоровом будущем городов", - отмечается в плане действий.

В документе также подчеркивается необходимость укрепления координации между государственными структурами, муниципалитетами, научным сообществом и гражданским обществом для реализации Новой городской повестки и Цели устойчивого развития №11 - "Устойчивые города и населенные пункты".

Кроме того, участники форума предложили разрабатывать демонстрационные проекты - районы, устойчивые к преступности и создающие здоровую городскую среду, которые могли бы стать воспроизводимыми моделями для региона.