NUFA3 призвал международных партнеров поддержать устойчивое развитие городов

    • 17 октября, 2025
    • 15:06
    Участники III Национального градостроительного форума Азербайджана (NUFA3) призвали региональных и международных партнеров активнее поддерживать развитие регионального сотрудничества и совместные инициативы в сфере устойчивого градостроительства.

    Как сообщает Report, об этом говорится в плане действий, принятом по итогам форума. Документ от имени участников мероприятия озвучила заместитель главы Аппарата Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Гюльшан Рзаева.

    В плане действий подчеркивается, что для интеграции устойчивости к изменению климата в городское планирование и инвестиционные решения необходимо создавать здоровые, безопасные и пригодные для жизни города.

    "Этого можно достичь через улучшение качества воздуха, расширение "зеленых" и "голубых" сетей, ускорение разработки национальной городской политики, укрепление местного потенциала и расширение полномочий местных и региональных органов власти. При этом важно, чтобы ни один человек и ни одна территория не остались без внимания", - говорится в документе.

    Участники форума призвали международных партнеров поддерживать обмен знаниями и совместные действия в области устойчивого и здорового городского развития, содействовать передаче технологий и инноваций, особенно в таких сферах, как климатически рациональное строительство, возобновляемая энергетика, циркулярная экономика и устойчивая мобильность.

    Особое внимание в документе уделено согласованию механизмов предоставления помощи и финансирования развития, а также укреплению партнерств для интеграции целей в области здравоохранения, жилищного строительства и климата в рамки городской политики и инвестиций.

    "Мы призываем всех участников содействовать реализации итогов III Национального градостроительного форума Азербайджана в контексте подготовки к Всемирному городскому форуму (WUF-13), внося вклад в глобальный диалог об устойчивости к изменениям климата и о здоровом будущем городов", - отмечается в плане действий.

    В документе также подчеркивается необходимость укрепления координации между государственными структурами, муниципалитетами, научным сообществом и гражданским обществом для реализации Новой городской повестки и Цели устойчивого развития №11 - "Устойчивые города и населенные пункты".

    Кроме того, участники форума предложили разрабатывать демонстрационные проекты - районы, устойчивые к преступности и создающие здоровую городскую среду, которые могли бы стать воспроизводимыми моделями для региона.

    NUFA3 calls on int'l partners to support sustainable urban development

