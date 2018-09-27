Новый мост над рекой Самур будет готов через год

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Россия длительное время ведут переговоры о строительстве нового моста через реку Самур. Мы проигрываем в этом вопросе. Хотя сегодня транспортный коридор Север-Юг вызывает интерес".

Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента России Игорь Левитин на панели на тему укрепления сотрудничества в сфере транспорта и грузоперевозок, организованном в рамках Азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

По его словам, следует обеспечить свободное передвижение людей и быструю перевозку грузов между странами: "Пассажиры и грузы не должны задерживаться на погранично-пропускных пунктах. В этих целях очень важна цифровизация".

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев отметил, что на сегодняшний день идет активная работа по реализации проекта нового моста на реке Самур: "Подготавливается соответствующая инфраструктура. Мост будет готов через год".