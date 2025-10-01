Новые ГЭС на освобожденных территориях Азербайджана снизили углеродные выбросы на 620 тыс. т

На освобожденных территориях Азербайджана за менее чем 4 года введены в эксплуатацию 38 гидроэлектростанций (ГЭС), что позволило сократить выбросы углерода на 620 тыс. тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в третий день Недели климатических действий в Баку (BCAW2025).

По его словам, в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных "зоной нулевых выбросов", ведутся масштабные восстановительные работы: "При градостроительном планировании учитываются современные урбанистические и экологические принципы, чтобы обеспечить создание здоровой и устойчивой среды".

Гулиев отметил, что для 12 городов этих регионов разрабатываются генеральные планы, восемь из них уже завершены. Кроме того, проведено планирование 90 сел и поселков.