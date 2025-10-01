Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Новые ГЭС на освобожденных территориях Азербайджана снизили углеродные выбросы на 620 тыс. т

    Инфраструктура
    • 01 октября, 2025
    • 15:14
    На освобожденных территориях Азербайджана за менее чем 4 года введены в эксплуатацию 38 гидроэлектростанций (ГЭС), что позволило сократить выбросы углерода на 620 тыс. тонн.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев в третий день Недели климатических действий в Баку (BCAW2025).

    По его словам, в Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных "зоной нулевых выбросов", ведутся масштабные восстановительные работы: "При градостроительном планировании учитываются современные урбанистические и экологические принципы, чтобы обеспечить создание здоровой и устойчивой среды".

    Гулиев отметил, что для 12 городов этих регионов разрабатываются генеральные планы, восемь из них уже завершены. Кроме того, проведено планирование 90 сел и поселков.

    Sədr: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı SES-lər karbon emissiyasını 620 min ton azaldıb"

