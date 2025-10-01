İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Sədr: "Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı SES-lər karbon emissiyasını 620 min ton azaldıb"

    İnfrastruktur
    • 01 oktyabr, 2025
    • 15:03
    Sədr: Qarabağ və Şərqi Zəngəzurdakı SES-lər karbon emissiyasını 620 min ton azaldıb

    4 ildən də az müddətdə Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində 38 su elektrik stansiyası (SES) istifadəyə verilib, bu isə 620 min ton karbon emissiyasının azalmasına kömək edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Anar Quliyev Bakı İqlim Fəaliyyəti Həftəsinin (BCAW2025) 3-cü günündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu gün Azərbaycan Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda -"sıfır emissiya zonası" elan edilmiş ərazilərdə genişmiqyaslı bərpa işləri həyata keçirir: "Urban planlaşdırmada bütün davamlılıq prinsipləri nəzərə alınır ki, bu ərazilərdə tikilən mühit sağlam və dayanıqlı olsun".

    Sədr vurğulayıb ki, bu regionlarda 12 şəhər üçün Baş Plan hazırlanır, onlardan 8-i artıq müasir urban və ekoloji prinsiplərlə tamamlanıb, 90 kənd və qəsəbənin planlaşdırılması aparılıb.

    Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi
    Новые ГЭС на освобожденных территориях Азербайджана снизили углеродные выбросы на 620 тыс. т

    Son xəbərlər

    15:37

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı İran rialının manata qarşı rəsmi məzənnəsinin açıqlanmasını dayandırıb

    Maliyyə
    15:37
    Rəy

    "Taliban" ümidləri doğrultmur – beynəlxalq ictimaiyyət yeni Şimali Koreya istəmir - ŞƏRH

    Analitika
    15:35

    Azərbaycanda yeni tikilən çoxmərtəbəli binaların istismar müddəti azı 100 il olacaq

    İnfrastruktur
    15:33

    "Bir" ekosisteminin sponsorluğu ilə "INMerge" İnnovasiya Sammiti uğurla başa çatıb

    Maliyyə
    15:33

    Vilayət Eyvazov Sumqayıtda vətəndaşları qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:33

    İsrail Qəzza şəhərini tam mühasirəyə almağa yaxındır

    Digər ölkələr
    15:31

    Sabunçu rayonunun sabiq prokuroru Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyində vəzifəyə təyin edilib

    Daxili siyasət
    15:27

    Azərbaycan müştərilər üçün "bir pəncərə" prinsipi ilə işləyən rəqəmsal logistika sistemi yaradır

    İnfrastruktur
    15:24

    Anar Quliyev: "COP29-da qəbul edilən qərarlar WUF13-də mühüm müzakirələr yaradacaq"

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti