    Неисправный грузовик вызвал затор на Зыхском шоссе в Баку

    Инфраструктура
    • 05 ноября, 2025
    • 08:17
    Неисправный грузовик вызвал затор на Зыхском шоссе в Баку

    Неисправный грузовик, оказавшийся на проезжей части Зыхского шоссе у пересечения с улицей Ингилаба Гусейнова в Хатаинском районе Баку, вызвал затор в направлении центра.

    Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

    Согласно информации, для устранения образовавшегося затора в район были направлены подъемные краны.

    "В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры", - указали в НИИМ.

