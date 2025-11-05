Неисправный грузовик вызвал затор на Зыхском шоссе в Баку

Неисправный грузовик, оказавшийся на проезжей части Зыхского шоссе у пересечения с улицей Ингилаба Гусейнова в Хатаинском районе Баку, вызвал затор в направлении центра.

Как передает Report, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ).

Согласно информации, для устранения образовавшегося затора в район были направлены подъемные краны.

"В настоящее время сотрудниками полиции принимаются необходимые меры", - указали в НИИМ.