İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Nasaz yük avtomobili Zığ şosesində sıxlığa səbəb olub

    İnfrastruktur
    • 05 noyabr, 2025
    • 08:10
    Nasaz yük avtomobili Zığ şosesində sıxlığa səbəb olub

    Xətai rayonu, Zığ şosesi ilə İnqilab Hüseynov küçəsinin kəsişməsində texniki nasaz yük avtomobili yolda qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bu səbəbdən mərkəz istiqamətində yaranan sıxlığı aradan qaldırmaq üçün qaldırıcı kranlar əraziyə cəlb edilib. Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən zəruri tədbirlər görülür.

    NİİM Yük avtomobili sıxlıq
    Foto
    Неисправный грузовик вызвал затор на Зыхском шоссе в Баку

    Son xəbərlər

    08:20

    Füzuli Dövlət Dram Teatrının direktorunun dəfn yeri bəlli olub

    Mədəniyyət siyasəti
    08:16

    Bakıda 14 istiqamətdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    08:10
    Foto

    Nasaz yük avtomobili Zığ şosesində sıxlığa səbəb olub

    İnfrastruktur
    08:00

    Nyu-Yorkda keçirilən seçkilərdə 1969-cu ildən bəri ilk dəfə rekord sayda insan səs verib

    Digər ölkələr
    07:36

    Kentakidəki təyyarə qəzasında azı yeddi nəfər həlak olub - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    07:28

    Surqutda yanğın baş verib, dördü uşaq olmaqla, yeddi nəfər ölüb

    Region
    07:12

    Filippində "Kalmaegi" tayfunu nəticəsində ölənlərin sayı 66-ya çatıb

    Digər ölkələr
    06:51

    "CBS News": Demokrat Mamdani Nyu-York meri seçkilərində qalib gəlir

    Digər ölkələr
    06:07

    ABŞ-də davam edən şatdaun ölkə tarixində ən uzun müddətli hökumət fəaliyyətsizliyi olub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti