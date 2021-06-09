Недосягаемая красота Лянкярана – всему виной бездорожье - РЕПОРТАЖ

Дороги в горные села Лянкярана порой совершенно непроходимы.

Дороги в горные села Лянкярана порой совершенно непроходимы.

По сообщению Южного центра Report, разухабистые дороги усложняют жизнь местных жителей.

Речь идет о высокогорных селах вдали от райцентра. Села Биласар, Алазепин, Селигавджи и Вый относятся к одной административно-территориальной единице. Ближайший к райцентру и более-менее благоустроенный поселок - Биласар. Жителями здешних мест значатся порядка двух тысяч человек, однако многие из них не живут в поселке. А еще пару лет назад население этих мест составляло более 5 тысяч человек. Одним словом, при первой же возможности сельчане безвозвратно покидают насиженные места. Бездорожье препятствует перемещению сельчан. Пройти дорогу в один конец - полбеды, но чтобы вернуться, придется дожидаться следующего дня. Добраться до деревни можно лишь в определенное время суток, да и то на специальных машинах.

В осенне-зимние месяцы даже опытный водитель рискует застрять на дороге. Порой аварии неминуемы. Здесь никто не вызывает скорую помощь и пожарных, зная, что до них никто не доберется. По словам местных жителей, случалось, что больной оставался на полдороге, так и не добравшись до пункта назначения. Оползни – довольно обыденное явление для здешних мест. В дождливую погоду дороги становятся непроходимыми. Ни туристы, ни местные не могут насладиться местными красотами из-за плохого состояния дорог. Население не может заниматься сельским хозяйством, поскольку технике не добраться до здешних мест. Мобильная связь в высокогорных селах тоже оставляет желать лучшего, а значит - онлайн-обучение нереально. Одним словом, дороги - беда здешних мест.

По утверждению соответствующих структур, ремонт дорог вновь на повестке, как и пять лет назад, определенные работы проведены за счет внутренних ресурсов.

Эта земля взрастила героев. Один из них - уроженец села Алазепин Хадиев Рагим Теймураз оглу, героически погибший в Отечественной войне. Рагим Хадиев посмертно награжден медалями "За освобождение Губадлы" и "За освобождение Джебраила". Наш гражданский долг - навещать семьи героев, свято чтить память о них.

Фото: Эмин Маттерс