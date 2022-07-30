Названы работы по второй фазе строительства Бакинского порта - ЭКСКЛЮЗИВ

В настоящее время при участии соответствующих государственных структур проводится технико-экономическое обоснование второй фазы строительства Бакинского порта, проектирование с учетом будущих прогнозов и другие необходимые работы.

В настоящее время при участии соответствующих государственных структур проводится технико-экономическое обоснование второй фазы строительства Бакинского порта, проектирование с учетом будущих прогнозов и другие необходимые работы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт".

"В частности, следует отметить, что в строительстве и управлении 2-й фазой развития порта примут участие опытные международные логистические компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство второй фазы Бакинского порта, играющего важную роль в логистических и глобальных коридорах, имеет большое значение с точки зрения укрепления геостратегической позиции Азербайджана и дальнейшего расширения транзитных возможностей.

Первый этап строительства Бакинского порта был завершен в 2018 году, и, таким образом, объем перевалки грузов в порту составил 15 млн тонн в год, включая 100 тыс. контейнеров TEU.

"Объем перевалки груза в Бакинском порту, где в сфере деятельности применяются образцовые цифровые и "зеленые" решения, ежегодно растет. В то же время, на фоне сложившихся новых мировых реалий к Азербайджану, как к транзитной стране, сформировался большой спрос, и этот фактор способствует еще большему росту объемов поступающих в Бакинский порт грузов. В настоящее время Бакинский порт в состоянии обслуживать объем поступающих грузов, но, учитывая прогнозы о росте этого объема в ближайшем будущем, необходимо как можно скорее начать строительство второй фазы Бакинского порта", сообщили в ЗАО.