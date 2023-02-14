О нас

Названы пути расширения инфраструктурных возможностей Среднего коридора

Названы пути расширения инфраструктурных возможностей Среднего коридора В целях ускорения грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) необходимо преодолеть существующие инфраструктурные ограничения на ряде направлений, в основном, в Казахстане и Грузии.
Инфраструктура
14 февраля 2023 г. 17:16
Названы пути расширения инфраструктурных возможностей Среднего коридора

В целях ускорения грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) необходимо преодолеть существующие инфраструктурные ограничения на ряде направлений, в основном, в Казахстане и Грузии.

Об этом Report сообщил эксперт по транспорту Рауф Агамирзоев.

По его словам, Средний коридор является альтернативой маршрутам, проходящим через Россию: "Тем не менее, на разных сегментах Среднего коридора есть участки с низкой пропускной способностью. Казахстан - одна из активных стран Среднего коридора. В прошлом году объем грузов, перевозимых Казахстаном по этому маршруту, увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и достиг 1,5 млн тонн. Следует отметить, что Казахстан строит третий погранично-пропускной пункт на алматинском направлении. Но портовая инфраструктура Казахстана не способна пропускать большие объемы грузов, она нуждается в расширении. Основной интерес Казахстана связан с транспортировкой нефти, угля, урана, но китайская концепция "Один пояс, один путь" направлена на увеличение контейнерных грузоперевозок. В этом контексте необходимо провести работы по расширению инфраструктуры портов Актау и Курык".

Агамирзоев отметил, что в этом году начнутся работы по строительству второй фазы Бакинского порта: "На железной дороге завершаются работы, связанные с переходом на систему переменного тока в направлении Уджар-Баку. Также необходимо обновить подвижной состав железной дороги".

По его словам, Грузия также является одной из важнейших стран Среднего коридора: "Иногда отправляемые из Азербайджана грузы задерживаются в грузинском порту. В настоящее время приоритетом для Грузии является строительство глубоководного порта Анаклия на восточном побережье Черного моря. Порт сможет принимать до 100 млн тонн грузов и до 1 млн контейнеров. В этом порту будут причаливать суда типа Panamax".

Эксперт добавил, что Грузия ждет завершения модернизации автомобильных и железных дорог по коридору Восток-Запад в 2024 году.

"Турция объявила о проекте расширения железных дорог. Это обширный проект. Ожидается, что в течение 30 лет в инфраструктуру Турции будет инвестировано 190 млрд долларов США. 63% этой суммы будет ежегодно инвестироваться в железную дорогу. Потому что потенциал железной дороги велик, но пропускная способность во много раз ниже ее потенциала", - добавил эксперт.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Ways to expand Middle Corridor infrastructure capabilities revealed
Версия на азербайджанском языке Orta Dəhlizin infrastruktur imkanlarının genişləndirilməsinin yolları açıqlanıb

Экслюзивные новости

Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
Политолог: Сотрудничество между Азербайджаном и арабскими странами будет расширяться
14 февраля 2023 г. 13:55
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
Легковые автомобили из Европы в Среднюю Азию доставляются через Азербайджан
14 февраля 2023 г. 12:17
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
Израильские регионы предлагают делиться опытом в очистке сточных вод
13 февраля 2023 г. 15:34
В Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
ФотоВ Азербайджане получают лечение 10 детей и 12 взрослых из Турции
13 февраля 2023 г. 11:15
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
Восстановлена погрузка азербайджанской нефти на терминале Джейхан в Турции
12 февраля 2023 г. 17:20
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
Производство в аграрном секторе Азербайджана будет ежегодно расти на 4% до 2031 года
11 февраля 2023 г. 10:14
Из Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
ФотоИз Азербайджана в Турцию отправлено 88 грузовиков с гумпомощью
10 февраля 2023 г. 18:07
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
Эксперт: ЮГК увеличит свою долю в покрытии потребностей стран ЕС
10 февраля 2023 г. 17:20
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
Эксперт: Румыния и Азербайджан могут совместно инвестировать в производство ВИЭ
10 февраля 2023 г. 14:01
Фоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
ФотоФоторепортаж из палаточного городка в Кахраманмараше
10 февраля 2023 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi