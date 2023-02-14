Названы пути расширения инфраструктурных возможностей Среднего коридора

В целях ускорения грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) необходимо преодолеть существующие инфраструктурные ограничения на ряде направлений, в основном, в Казахстане и Грузии.

В целях ускорения грузоперевозок по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) необходимо преодолеть существующие инфраструктурные ограничения на ряде направлений, в основном, в Казахстане и Грузии.

Об этом Report сообщил эксперт по транспорту Рауф Агамирзоев.

По его словам, Средний коридор является альтернативой маршрутам, проходящим через Россию: "Тем не менее, на разных сегментах Среднего коридора есть участки с низкой пропускной способностью. Казахстан - одна из активных стран Среднего коридора. В прошлом году объем грузов, перевозимых Казахстаном по этому маршруту, увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом и достиг 1,5 млн тонн. Следует отметить, что Казахстан строит третий погранично-пропускной пункт на алматинском направлении. Но портовая инфраструктура Казахстана не способна пропускать большие объемы грузов, она нуждается в расширении. Основной интерес Казахстана связан с транспортировкой нефти, угля, урана, но китайская концепция "Один пояс, один путь" направлена на увеличение контейнерных грузоперевозок. В этом контексте необходимо провести работы по расширению инфраструктуры портов Актау и Курык".

Агамирзоев отметил, что в этом году начнутся работы по строительству второй фазы Бакинского порта: "На железной дороге завершаются работы, связанные с переходом на систему переменного тока в направлении Уджар-Баку. Также необходимо обновить подвижной состав железной дороги".

По его словам, Грузия также является одной из важнейших стран Среднего коридора: "Иногда отправляемые из Азербайджана грузы задерживаются в грузинском порту. В настоящее время приоритетом для Грузии является строительство глубоководного порта Анаклия на восточном побережье Черного моря. Порт сможет принимать до 100 млн тонн грузов и до 1 млн контейнеров. В этом порту будут причаливать суда типа Panamax".

Эксперт добавил, что Грузия ждет завершения модернизации автомобильных и железных дорог по коридору Восток-Запад в 2024 году.

"Турция объявила о проекте расширения железных дорог. Это обширный проект. Ожидается, что в течение 30 лет в инфраструктуру Турции будет инвестировано 190 млрд долларов США. 63% этой суммы будет ежегодно инвестироваться в железную дорогу. Потому что потенциал железной дороги велик, но пропускная способность во много раз ниже ее потенциала", - добавил эксперт.