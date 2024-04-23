Компания по Среднему коридору может начать работу в конце этого года

Компания Middle Corridor Multimodal Ltd., совместно созданная Азербайджаном, Казахстаном и Грузией, может начать работу в конце этого года.

Об этом Report сказал глава департамента транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев.

Он напомнил, что в рамках прошедшего в Тбилиси в прошлом году форума "Шелковый путь" было подписано соглашение о создании совместной компании на паритетных началах между ЗАО "Азербайджанские железные дороги", АО "Казахстанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги".

Ф.Алиев подчеркнул, что компания будет играть роль единого оператора в рамках Среднего коридора со штаб-квартирой в Астане.