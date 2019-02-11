Названо число занятых в сфере экономики в Азербайджане

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Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Число наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении увеличилось на 1,6% и по состоянию на 1 января 2019 года составило 1548,9 тыс. человек, из них 883,9 тыс. заняты в государственном, 665 тыс. - в частном секторе экономики.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из общего числа наемных работников 21,6% заняты в сфере образования, 18,6% - торговли, ремонта транспортных средств, 13,4% - промышленности, 8,6% - здравоохранения и социальных услуг, 7% - государственного управления и обороны, социального обеспечения, 6,8% - строительства, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,3% - сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, 1,6% - финансов и страховой деятельности, 11,1% - прочих секторах экономики.

По данным за 2018 год, среднемесячная номинальная зарплата наемных работников в Азербайджане в годовом сравнении выросла на 3% и составила 544,1 маната. Самая высокая среднемесячная зарплата зафиксирована в сфере горнодобывающей промышленности, финансовой и страховой деятельности, строительства, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, а также транспорта и складского хозяйства.