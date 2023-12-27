Названо число домов, которые будут построены в селах Агдама

В ходе визита президента Ильхама Алиева в Агдамский район были заложены фундаменты сел Гияслы, Салахлы Кянгярли и Баш Гервенд.

В ходе визита президента Ильхама Алиева в Агдамский район были заложены фундаменты сел Гияслы, Салахлы Кянгярли и Баш Гервенд.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом сказал заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев.

По его словам, в селе Гияслы предусмотрено строительство 656, в селе Салахлы Кянгярли - 150 частных жилых домов, а в селе Гервенд - 851 дома.

"Частные жилые дома будут 2, 3, 4 и 5-комнатными. Кроме того, также будут построены административное здание, торговые и общественные объекты. Ранее глава государства заложил фундаменты сел Хыдырлы, Кянгярли и Сарыджалы. Здесь уже завершены работы по сносу руин разрушенных во время оккупации домов и начато строительство новых. На следующем этапе будут проведены дорожно-коммуникационные работы, также приступят к строительству нежилых помещений", - сказал Гаджиев.