В повестку очередного заседания Милли Меджлиса включены 27 вопросов

Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса.

Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку очередного заседания парламента, которое пройдет 19 декабря, включены 27 вопросов.

Это проект закона Азербайджанской Республики "О государственных резервах" (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение) и т.д.