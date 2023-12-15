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В повестку очередного заседания Милли Меджлиса включены 27 вопросов

В повестку очередного заседания Милли Меджлиса включены 27 вопросов Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
15 декабря 2023 г. 18:49
В повестку очередного заседания Милли Меджлиса включены 27 вопросов

Обнародована дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, в повестку очередного заседания парламента, которое пройдет 19 декабря, включены 27 вопросов.

Это проект закона Азербайджанской Республики "О государственных резервах" (третье чтение), проект закона Азербайджанской Республики "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики" (второе чтение), проект закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики (второе чтение) и т.д.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin növbəti iclasının gündəliyində 27 məsələ var

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