​Названа причина скопления большегрузов в Бакинском порту

В настоящее время на территории Бакинского международного морского торгового порта наблюдается скопление крупнотоннажных машин (TIR).

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам советник гендиректора ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Турал Алиев в рамках Transport B2B Forum при поддержке Caspian European Club.

По его словам, причиной являются ограничения на пересечение территории Ирана следующих в Туркменистан большегрузов из Турции на фоне вспышки коронавируса (COVID-19): "Это хорошо с точки зрения грузопотока. Осуществляются все необходимые меры для упрощения процедур перехода в Бакинском порту для доставки TIR-ов на противоположный берег".

Тем не менее, подчеркнул Т.Алиев, вспышка коронавируса негативно сказывается на грузоперевозках: "Это связано с тем, что некоторые страны не принимают определенные транзитные грузы, проходящие через порт. В прошлом году в порту было зафиксировано увеличение контейнерных, вагонных, автомобильных и пассажирских перевозок с 11% до 50%. В этом году на территории порта ожидается рост по всем направлениям".