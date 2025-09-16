Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа

    Инфраструктура
    • 16 сентября, 2025
    • 10:56
    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки по маршруту Баку-Агстафа назначили дополнительные железнодорожные рейсы в этом направлении.

    Как сообщили Report в АЖД, 20 сентября будет запущен дополнительный рейс по маршруту Баку-Агстафа, а 21 сентября - Агстафа-Баку.

    При этом пассажиры ежедневно могут пользоваться поездами Баку-Газах-Баку, которые курсируют по традиционному расписанию.

    Подробную информацию о расписании и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobilе, а также в действующем круглосуточно контактном центре 1822. 

    Баку–Агстафа дополнительные рейсы АЖД
    Bakı–Ağstafa-Bakı xəttinə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    Последние новости

    11:34

    Глава Госнефтефонда Азербайджана обсудил в Японии перспективы сотрудничества

    Финансы
    11:33

    Турпоток на "Формулу-1" в Азербайджане увеличил оборот на 85%

    Финансы
    11:23

    Инфляция в Азербайджане к 2030 году замедлится до 4,2%

    Финансы
    11:17

    Рост экономики Азербайджана в 2026-2029гг составит 3,5% в год

    Финансы
    11:17

    Азербайджан ввел ограничения на импорт продукции из ряда стран

    Здоровье
    11:15

    Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Азербайджан

    Kультурная политика
    11:13

    Иран и союзники представили проект резолюции о защите ядерных объектов

    В регионе
    10:56

    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа

    Инфраструктура
    10:55

    Terminal Investment Limited станет акционером терминала SOCAR в Турции

    Энергетика
    Лента новостей