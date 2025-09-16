Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа
Инфраструктура
- 16 сентября, 2025
- 10:56
"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) в целях удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки по маршруту Баку-Агстафа назначили дополнительные железнодорожные рейсы в этом направлении.
Как сообщили Report в АЖД, 20 сентября будет запущен дополнительный рейс по маршруту Баку-Агстафа, а 21 сентября - Агстафа-Баку.
При этом пассажиры ежедневно могут пользоваться поездами Баку-Газах-Баку, которые курсируют по традиционному расписанию.
Подробную информацию о расписании и билетах можно получить в кассах железнодорожных вокзалов, на официальном сайте АЖД (www.ady.az), через мобильное приложение ADY Mobilе, а также в действующем круглосуточно контактном центре 1822.
Последние новости
11:34
Глава Госнефтефонда Азербайджана обсудил в Японии перспективы сотрудничестваФинансы
11:33
Турпоток на "Формулу-1" в Азербайджане увеличил оборот на 85%Финансы
11:23
Инфляция в Азербайджане к 2030 году замедлится до 4,2%Финансы
11:17
Рост экономики Азербайджана в 2026-2029гг составит 3,5% в годФинансы
11:17
Азербайджан ввел ограничения на импорт продукции из ряда странЗдоровье
11:15
Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в АзербайджанKультурная политика
11:13
Иран и союзники представили проект резолюции о защите ядерных объектовВ регионе
10:56
Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-АгстафаИнфраструктура
10:55