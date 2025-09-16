İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    Bakı–Ağstafa-Bakı xəttinə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    • 16 sentyabr, 2025
    • 10:34
    Bakı–Ağstafa-Bakı xəttinə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını qarşılamaq üçün sentyabrın 20-də Bakı–Ağstafa, sentyabrın 21-də isə Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri həyata keçirəcək.

    "Report" bu bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir. 

    Məlumata əsasən, sərnişinlər Bakı-Qazax-Bakı qatarları ilə ənənəvi qrafiklə hər gün hər iki istiqamətə səfər edə bilər.

    Hərəkət cədvəli və biletlərlə bağlı məlumatı (www.ady.az) rəsmi saytından, "ADY Mobile" tətbiqindən, dəmiryol kassalarından və 7/24 fəaliyyət göstərən 1822 Çağrı Mərkəzindən öyrənə bilərsiniz.

    ADY Azərbaycan dəmir yolları qatar
    Назначены дополнительные ж/д рейсы по маршруту Баку-Агстафа

